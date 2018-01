A Milano quadro Frida Khalo mai esposto

MILANO, 26 GEN - E' arrivato dal Museo di Buffalo ed è stato appeso alle pareti del Mudec di Milano l' 'Autoritratto con scimmia', il quadro-simbolo della mostra 'Frida Kahlo-Oltre il mito' che apre a Milano l'1 febbraio. Del 1938, il quadro, il primo realizzato su commissione (per l'allora direttore del Moma), è esposto per la 2/a volta in Europa. "Essendo l'attrazione del museo di Buffalo - spiega il curatore della retrospettiva, Diego Sileo - viaggia pochissimo". E' in mostra anche un quadro mai esposto prima:'Nina con collar' ritratto di una giovane, figlia di un'assistente della pittrice, realizzato nel 1929 e regalato alla madre della ragazza. La donna ritratta lo ha tenuto nascosto fino alla morte, tanto che il quadro era dato per disperso. Poi la morte della proprietaria e la decisione del figlio di metterlo all'asta. Ora il dipinto è di un collezionista europeo che lo ha pagato svariati milioni di dollari, e sarà all'inaugurazione della mostra milanese per vederlo per la prima volta esposto al pubblico.