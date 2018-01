Sfera Ebbasta travolge la hit parade

ROMA, 26 GEN - Un debutto da Rockstar. Sfera Ebbasta, stella della trap, genere di maggiore tendenza dell'hip-hop, esordisce con il nuovo album al primo posto della classifica Fimi/Gfk, un risultato ancora più significativo perché raggiunto con il nuovo sistema di rilevazione che esclude gli streaming gratuiti. Come se non bastasse, domina con cinque tracce le prime cinque posizioni della top ten dei singoli più venduti e Rockstar è al top anche tra i vinili. Sulla sua scia è secondo il rapper Nitro con No comment. Chiude il podio il re del 2017, Ed Sheeran, con Divide. In quarta posizione ecco i Maneskin, rivelazione di X Factor, con Chosen, che precedono Giorgia con Oronero, rilanciato dalla versione live dell'album. Resistono al settimo e all'ottavo posto Vasco Rossi con Vasco Modena Park e MinaCelentano con Tutte le migliori. Scivola sul nono gradino della classifica Francesca Michielin con il nuovo album 2640, mentre guadagnano una posizione e sono decimi i Negramaro con Amore che torni.