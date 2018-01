Orlano, non è momento di fare polemiche

CATANZARO, 27 GEN - "Ho appreso dove ero candidato ieri sera alla presentazione delle proposte di candidature". Così il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, ha risposto ad una domanda sulla ssua candidatura. "È questa la ragione - ha aggiunto - per cui avevamo chiesto una sospensione per poter valutare delle proposte che non conoscevamo. Comunque credo che non sia il momento di fare polemica. Ognuno deve fare le scelte che ritiene più giuste ma complessivamente dobbiamo iniziare a fare la campagna elettorale".