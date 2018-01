Noemi,io donna forte a Sanremo poco rosa

ROMA, 27 GEN - Sono solo quattro le donne in gara, tra i Big, al prossimo festival di Sanremo. "Davvero poche -ammette Noemi-. Sarà mio compito portare sul palco l'immagine della donna forte. Il tema 'donna' oggi è molto attuale e mi sembra interessante questo movimento che si è creato, questa collegialità, le proteste. Oggi l'immagine della donna è in continuo cambiamento". Per la cantante romana, in gara con il brano Non smettere mai di cercarmi, è il quinto festival. Una habitué. "E' sempre bello essere invitati. Perché uno si propone, sì, ma è il direttore artistico che poi decide. E non è mica vero che va meglio con il tempo, uno cresce, diventa più maturo e più consapevole. Insomma le ansie si vanno a sommare", spiega Noemi, con la sua risata travolgente, e aggiunge: "è sempre una bella occasione, Sanremo è come se fosse un po' i Grammy italiani". "Non smettere mai di cercarmi" farà parte di Luna, il nuovo album che uscirà il 9 febbraio (Sony Music). Il 27 maggio a Roma e il 29 a Milano due appuntamenti live.