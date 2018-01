Papa: disumana violenza in Afghanistan

CITTA' DEL VATICANO, 28 GEN - "Ieri è giunta dall'Afghanistan la dolorosa notizia della terribile strage terroristica compiuta nella capitale Kabul, con più di cento morti e numerosi feriti. Pochi giorni fa un altro grave attentato, sempre a Kabul, aveva seminato terrore e morte in un grande albergo". Così il Papa all'Angelus. "Fino a quando il popolo afghano dovrà sopportare questa disumana violenza? - ha aggiunto Francesco - Preghiamo in silenzio per tutte le vittime e per le loro famiglie; e preghiamo per quanti, in quel Paese, continuano a lavorare per costruire la pace". Oggi all'Angelus in Piazza San Pietro c'erano anche i ragazzi dell'Azione Cattolica della diocesi di Roma in occasione della loro "Carovana della pace": due di loro, di due parrocchie romane, si sono affacciati col Papa alla finestra dell'appartamento pontificio per leggergli un messaggio e lanciare con lui dei palloncini in segno di pace.