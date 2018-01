Valanga in Alto Adige: tre travolti

BOLZANO, 28 GEN - Tra scialpinisti sono stati travolti da una valanga a Punta Lavine, in alta Val Sarentino, nella zona settentrionale dell'Alto Adige. Lievi le conseguenze per tutti e tre. È accaduto poco prima delle 12.30 e si tratta di tre altoatesini, che sono stati soccorsi da altri alpinisti che si trovavano in zona e che hanno chiamato aiuto. Sul posto sono andati il soccorso alpino, gli elisoccorsi dell'Aiut Alpin Dolomites e il Pelikan 1, i vigili del fuoco e i carabinieri. I tre scialpinisti recuperati da sotto la neve sono stati trasportati uno all'ospedale di Bolzano e due a quello di Bressanone.