Ntv, 8 ore di sciopero lunedì 29 gennaio

ROMA, 28 GEN - "Sciopero domani, lunedì 29, dalle 10 alle 18 di tutto il personale di Ntv". A proclamarlo unitariamente Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Taf e Fast Mobilità "per il mancato rinnovo del contratto aziendale, scaduto da tempo, e per il mancato riconoscimento del premio previsto dallo stesso contratto e dovuto ai lavoratori per via degli ottimi risultati conseguiti dall'azienda". Concluso intanto lo sciopero dei ferrovieri del gruppo Fsi e Trenord, indetto dalle 9.00 alle 13.00, dall'Unione Sindacale di Base dopo il grave incidente ferroviario di giovedì a Pioltello.