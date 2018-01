Messaggi odio, 58% di 11-17enni passivo

ROMA, 29 GEN - Aumenta la percentuale di ragazzi che vivono esperienze negative navigando in Internet: erano il 6% nel 2010, sono diventati il 13% nel 2017. Il 31% degli 11-17enni ha dichiarato di aver visto online messaggi d'odio o commenti offensivi contro un individuo o un gruppo, ma sebbene di fronte all'hate speech il sentimento più diffuso sia la tristezza (52% dei casi) seguita da disprezzo (36%), rabbia (35%) e vergogna (20%), il 58% del campione afferma di non aver fatto nulla. Sono alcuni dei dati che emergono dalla ricerca "EU Kids Online per Miur e Parole O_Stili", condotta dal centro di ricerca dell'Università Cattolica e presentata oggi in occasione dell'evento "Crea, connetti e condividi il rispetto: un'Internet migliore comincia con te", organizzato dal Miur per lanciare il programma di iniziative sulla navigazione sicura e responsabile in Rete previsto nella prima settimana di febbraio.