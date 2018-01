Decibel,navighiamo a vista in mare calmo

ROMA, 29 GEN - "Continuiamo a navigare a vista, in un mare calmo". Quella dei ritrovati Decibel di Enrico Ruggeri è una storia ri-iniziata per caso: "abbiamo ricominciato a suonare insieme per divertirci, volevamo stampare un disco in poche copie da dare agli amici e abbiamo prodotto Noblesse Oblige l'anno scorso; qualche data live e abbiamo fatto un tour di oltre 40 date". E ora il ritorno al festival di Sanremo 38 anni dopo la prima volta, con un omaggio a David Bowie e un album di inediti dal titolo L'Anticristo, in uscita il 16 febbraio (Sony Music). "Il disco segna una continuità con Noblesse Oblige, forse c'è più personalità; si sente un sound compatto, lo stesso che riproporremo dal vivo", raccontano Ruggeri e i suoi due sodali, Silvio Capeccia e Fulvio Muzio che hanno realizzato un album che vuole essere anche una forte critica alla società di oggi, dominata da una regia occulta. "L'Anticristo è il club ristretto di persone che sono al di sopra di tutto. L'Italia? E' solo una piccola bandiera in questo panorama".