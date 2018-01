'Stato unione su successi e migranti'

WASHINGTON, 29 GEN - Nel suo primo discorso da presidente sullo stato dell'Unione Donald Trump affrontera' temi quali i "successi" del suo primo anno alla Casa Bianca, menzionando i risultati positivi in campo economico e il taglio delle tasse. Lo ha anticipato lo stesso Trump, rispondendo a domande dei giornalisti, in cui ha aggiunto che l'intervento di domani al Congresso avra' anche un focus sull'immigrazione e sul commercio, promettendo che gli Usa non verranno più sfruttati da quest'ultimo punto di vista.