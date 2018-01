De Girolamo si trova da Campania a Imola

ROMA, 29 GEN - Campania alle prese con un nuovo caso liste cambiate nella notte, nelle ultime ore utili. Così come era successo cinque anni fa quando le liste campane erano scomparse su indicazione di Cosentino. E' quanto ha scoperto stamattina Nunzia De Girolamo, che aveva avuto la certezza da Silvio Berlusconi di una candidatura sicura in Campania. Ieri sera, a quanto si apprende, era capolista blindata nel collegio Benevento-Avellino e seconda in altre collegi campani. E invece nella notte la lista campana è stata cambiata e De Girolamo rischiava di essere fuori. E' Gregorio Fontana che nell'ultima verifica prima della consegna si accorge della cosa e dopo un giro di telefonate della ultim'ora De Girolamo viene catapultata come capolista nel collegio di Bologna-Imola in Emilia Romagna. Al Tavolo nazionale, a quanto si apprende, sono increduli per l'accaduto e ora si cercano i responsabili.