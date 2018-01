Netflix annuncia Suburra 2

ROMA, 30 GEN - Dopo il successo della 1/a stagione, Suburra, la serie - il primo crime thriller italiano originale Netflix prodotto da Cattleya in collaborazione con Rai Fiction e lanciato a ottobre negli oltre 190 paesi in cui è presente il servizio - torna con una 2/a stagione ricca di azione, dramma e giochi di potere. Lo annuncia Netflix. Ambientata a Roma e ispirata all'omonimo romanzo, la serie vede Chiesa, politici corrotti e criminalità scontrarsi per il controllo del litorale di Ostia. Protagonisti gli stessi personaggi: Aureliano (Alessandro Borghi), Spadino (Giacomo Ferrara) e Lele (Eduardo Valdarnini), Sara Monaschi (Claudia Gerini), consulente finanziaria legata alla Chiesa, il politico Amedeo Cinaglia (Filippo Nigro) e il boss Samurai (Francesco Acquaroli). La 2/a stagione è scritta da Barbara Petronio, che cura anche la supervisione editoriale, Ezio Abbate e Fabrizio Bettelli, e diretta da Andrea Molaioli (Suburra La Serie, La ragazze del lago, Il gioiellino) e dalla new entry Piero Messina (L'attesa).