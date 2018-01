Speranza, realizzata renzizzazione Pd

ROMA, 30 GEN - "Purtroppo la legge elettorale è sbagliata e così il giorno di maggiore tensione diventa quello in cui il capopartito fa le liste e questo è stato particolarmente grave per il Pd: è evidente che con la presentazione di queste liste diventa il partito di un uomo solo, si è realizzata la renzizzazione del partito". Lo dice Roberto Speranza, esponente di LeU a Coffee break su La7. Il Pd è diventato "il partito di una persona sola - dice ancora Speranza - che è il dominus assoluto, che comanda e decide e dalle dichiarazioni infatti si vede che non c'è agibilità". D'altro canto per l'esponente di LeU, "le liste sono lo specchio delle politiche fatte in questi anni. Renzi ha cambiato le idee e le persone. Questo repulisti è l'epilogo naturale. Il Pd ha fatto quello che Berlusconi aveva promesso e quindi oggi se sei di sinistra voti per LeU".