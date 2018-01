Calenda ironico contro Emiliano

ROMA, 30 GEN - Carlo Calenda di nuovo contro Michele Emiliano, ma stavolta non sull'Ilva ma in difesa di Matteo Renzi e dell'unità dem. Commentando su Twitter l'intervista al Corriere del governatore della Puglia, secondo cui il 5 marzo si aprirà una "nuova fase" per il Pd, senza Renzi, il ministro usa un tono ironico, citando lo stesso Emiliano. "'Lo indurremo a lasciare'. Spirito costruttivo, gioco di squadra, linguaggio sobrio. Mah".