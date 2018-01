Roma: referendum, cambia lo statuto

ROMA, 30 GEN - Via libera dell'assemblea capitolina con 27 voti sì e 6 contrari alla modifica dello statuto di Roma Capitale targato M5S che introduce nuovi elementi di democrazia diretta: il referendum propositivo accanto a quello consultivo e abrogativo; l'abolizione del quorum; la sperimentazione del voto elettronico in cabina; il bilancio partecipativo; le petizioni on line che possono essere illustrate dai cittadini in Aula "sul modello del Parlamento inglese". Viene modificata poi la rappresentanza di genere in giunta dal 50% alla previsione di legge (60%-40%).