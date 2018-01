C.Stato, no solo inglese al Politecnico

MILANO, 30 GEN - No ai corsi esclusivamente in inglese al Politecnico di Milano. Lo ha deciso il Consiglio di Stato dopo un lungo iter che aveva coinvolto anche la Corte Costituzionale, la quale non aveva rilevato profili di incostituzionalità della Legge sulla scorta della quale l'Ateneo aveva preso la decisione. Ora la decisione nel merito del Consiglio di Stato, che ha confermato un precedente provvedimento del Tar al quale erano ricorsi numerosi docenti. "Finalmente, una volta tanto, è arrivata la pronuncia definitiva che dà ragione totalmente e integralmente alla lingua italiana. Una bellissima vittoria" ha commentato il presidente dell'Accademia della Crusca Claudio Marazzini che ha parlato della sentenza nel corso di un evento oggi all'Ateneo di Firenze. L'Accademia della Crusca ha anche pubblicato sul proprio sito la sentenza accompagnandola con un commento.