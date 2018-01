Apple: Usa indagano su iPhone rallentati

NEW YORK, 30 GEN - Nuova grana per Apple. Il Dipartimento di Giustizia americano e la Sec indagano sulla possibilità che Cupertino abbia violato le norme vigenti con il rallentamento degli iPhone più vecchi tramite un aggiornamento. Secondo alcune fonti, quindi, le autorità americane hanno chiesto informazioni ad Apple. I titoli di Cupertino sono in calo a Wall Street, dove perdono l'1,3%.