Isgrò rinuncia a causa contro Waters

MILANO, 31 GEN - Emilio Isgrò e Roger Waters hanno posto termine alla loro controversia relativa al materiale grafico del nuovo album del componente dei Pink Floyd, "Is This The Life We Really Want?". Ne danno notizia i legali di Sony Music Italia i quali spiegano che "Emilio Isgrò ha inequivocabilmente rinunciato alla sua azione relativa alla violazione del copyright nei confronti di Roger Waters, delle cui opere è grande fan e ammiratore". L'artista "riconosce con piacere che la buona fede di Waters non è in discussione e il fatto che, come da Waters stesso dichiarato, questo materiale grafico è stato sviluppato da lui stesso e dai suoi creativi collaboratori, in modo indipendente dall'opera di Isgrò".