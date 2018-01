Cadavere donna in valigie, è una 18enne

ROMA, 31 GEN - E' di Pamela Mastropietro, 18 anni, il corpo a pezzi trovato in due trolley stamani in una scarpata nelle campagne tra Pollenza e Casette Verdini, nel maceratese. La madre della ragazza, che vive a Roma, aveva denunciato ieri ai carabinieri della stazione San Giovanni la sua scomparsa da una comunità di recupero di Corridonia, in provincia di Macerata. "Spero tanto che non sia lei - ha commentato la mamma di Pamela - Non ho alcuna idea del perché si sia allontanata dalla comunità e di quel che è accaduto. Vorrei che qualcuno mi spiegasse come ha fatto. Ora ci stiamo preparando per andare nelle Marche, ma ci hanno detto qualcosa in più che si saprà solo più tardi". Nelle valigie non è stata trovata traccia di vestiti. Le membra della ragazza sono perfettamente pulite, senza tracce di sangue.