House of Cards, ultimi ciak senza Spacey

NEW YORK, 1 FEB - Kevin Spacey è fuori. Diane Lane e Greg Kinnear sono a bordo. Robin Wright è al centro. Le riprese della 6/a e ultima stagione di House of Cards sono iniziate con due nuovi personaggi nel cast e la speranza che il caos creato dalle accuse di molestie sessuali al divo che interpretava il personaggio del presidente Frank Underwood sia superato. Spacey è stato messo alla porta a fine 2017 quando, sulla scia dello scandalo che ha travolto l'ex boss Miramax Harvey Weinstein, una serie di giovani attori lo hanno denunciato per "sexual harassment" costringendolo a un maldestro outing e facendo temere che la saga fosse arrivata al capolinea. Ci sono voluti 3 mesi per far ripartire la produzione con cui Netflix 5 anni fa si era messa sulla mappa dell'entertainment. La società non ha rivelato che ruolo avranno Lane e Kinnear, se non che saranno fratello e sorella. Robin Wright, alias Claire Underwood, sarà la protagonista del gran finale in 8 puntate, che dovrebbero andare in onda entro la fine dell'anno.