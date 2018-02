Giorgia, sì a Baglioni, sarò a Sanremo

ROMA, 2 FEB - "Vado a Sanremo, accetto molto volentieri l'invito di Claudio Baglioni. Non me lo aspettavo e per questo è ancora più gradito. Potevo mica dire di no?". Giorgia, in diretta dai microfoni di Radio2 Social Club, ha annunciato che sarà ospite del festival, al via il 6 febbraio su Rai1. "Sono molto onorata, non mi aspettavo di essere desiderata. Ovviamente attendo anche le indicazioni del direttore artistico. L'anno scorso? Una magia, un appuntamento con la vita al momento giusto, ero in uno stato emotivo non buono e al Festival è stato pazzesco". Luca Barbarossa e Andrea Perroni hanno poi continuato a pungolare Giorgia: "Ritornare a condurre un programma a Radio2? Mai dire mai perché mi sono divertita moltissimo in quella stagione. Ora, però, canto".