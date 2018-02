Gb: a ottobre nozze principessa Eugenia

LONDRA, 2 FEB - Si celebreranno il 12 ottobre prossimo le preannunciate nozze della principessa Eugenia, 27 anni, nipote della regina Elisabetta e secondogenita del principe Andrea e di Sarah Ferguson. Lo ha precisato oggi via Twitter il padre. L'annuncio ufficiale del matrimonio fra Eugenia e il 31enne Jack Brooksbank, suo boyfriend di lunga data, era stato dato il 22 gennaio scorso, ma con un riferimento più generico all'autunno. Si tratterà del secondo appuntamento nuziale dell'anno per la famiglia reale britannica, dopo quello del principe Harry - secondogenito dell'erede al trono Carlo e di Diana Spencer - con l'attrice americana Meghan Markle. E la cerimonia si terrà nella St George's Chapel del castello di Windsor, lo stessa scelta da Harry e Meghan per il loro 'sì', già in calendario per il 19 maggio prossimo.