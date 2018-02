Sfera Ebbasta ancora al top hit parade

ROMA, 2 FEB - E' ancora Sfera Ebbasta, re della trap, genere di maggiore tendenza dell'hip-hop, con il nuovo album Rockstar, a dominare per la seconda settimana la classifica Fimi/Gfk degli album più venduti. L'artista è divenuto un fenomeno registrando un record italiano: a 24 ore dall'uscita del disco l'album ha infatti totalizzato oltre 8 milioni di riproduzioni su Spotify, entrando con 7 tracce nell'ambita Global Chart, la classifica planetaria del servizio di streaming dove ancora figurano quattro dei suoi nuovi brani (Cupido featuring Quavo, Rockstar, Sciroppo featuring DrefGold e Ricchi x sempre). In seconda posizione troviamo la new entry Emma, con il suo nuovo album Essere qui, "una presa di coscienza personale e artistica" come lo definisce la stessa cantante. Il terzo gradino del podio è occupato da un altro nuovo ingresso, quello del rapper Mr. Rain con Butterfly Effect. Rimangono saldi in quarta posizione i Maneskin con il loro album Chosen. Segue il rapper Nitro con il suo disco No comment.