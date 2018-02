Spice Girls confermano la reunion

LONDRA, 3 FEB - Le Spice Girls tornano insieme in vista di nuovi "progetti di lavoro". L'ufficialità giunge dopo la diffusione sul web di una foto di gruppo scattata ieri. Victoria Beckham, Geri Horner, Emma Bunton, Melanie Brown e Melanie Chisholm si sono riviste in casa di Horner, nell'Hertfordshire, con loro storica agente Jo Milloy. Ed è stata proprio Milloy a confermare poi le indiscrezioni ai media britannici: "Abbiamo avuto un pomeriggio meraviglioso... e ci sembra sia arrivato il momento giusto per esplorare nuove opportunità insieme".