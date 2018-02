Mosca, dottrina atomica Usa è antirussa

MOSCA, 3 FEB - "Il contenuto della nuova dottrina nucleare resa pubblica dagli Stati Uniti ci ha profondamente deluso: già a un primo sguardo, il grado di ostilità e l'orientamento anti-russo di questo documento sono impressionanti". Così il ministero degli Esteri russo in una nota pubblicata sul sito. "Noi, ovviamente, dovremo prendere in considerazione le intenzioni di Washington e adottare le misure necessarie per garantire la nostra sicurezza".