Flash mob del Treno Memoria a Cracovia

TORINO, 3 FEB - Il Treno della Memoria ha manifestato ieri con un flash mob contro la proposta di legge polacca che vieta di qualificare i campi di concentramento come 'polacchi'. Il terzo viaggio 2018 del Treno della Memoria, che si è concentrato sull'analisi delle nuove forme di fascismo e razzismo in Italia, ha invaso la piazza centrale di Cracovia con 400 palloncini colorati, che simboleggiano il rifiuto verso qualsiasi forma di intolleranza e razzismo. "Crediamo che sia necessario fare fino in fondo i conti con la storia e che sia necessaria un'assunzione di responsabilità collettiva", dice Paolo Paticchio, presidente del Treno. Il Treno della Memoria è oggi uno dei progetti più importanti al mondo sul tema della memoria della Shoah che prevede la visita al campo di Auschwitz-Birkenau. "Il 2018 - aggiunge Paticchio - è l'anniversario della vergognosa pagina che ha visto l'Italia promulgare la 'Legge sulla difesa della Razza'. Noi lavoriamo perché cose del genere non possano più esistere".