Weinstein nega accuse di Uma Thurman

NEW YORK, 4 FEB - Il produttore cinematografico Harvey Weinstein, travolto dallo scandalo sulle molestie sessuali, sta considerando di querelare l'attrice Uma Thurman che lo ha accusato sulle pagine del New York Times di averla aggredita sessualmente. Il legale del produttore ha negato le accuse, spiegando come il suo assistito sia sbalordito e rattristato dalle parole della Thurman che per 25 anni avrebbe sempre taciuto dell'episodio.