Valanga a Campo Felice, due morti

ROMA, 4 FEB - Una valanga ha travolto questa mattina, uccidendoli, due sciatori romani a Campo Felice, sul massiccio del Gran Sasso. Un terzo, impegnato in un fuori pista con gli altri due, è stato estratto vivo dalla neve. L'area dove è caduta la slavina si trova tra i Comuni di Rocca di Cambio e Lucoli (L'Aquila), poco distante dagli impianti sciistici di Campo Felice, le cui piste, molto frequentate di domenica anche da numerosi romani, non sono state interessate dalla valanga e sono costantemente monitorate. Nella zona c'è neve fresca, a seguito di un'abbondante nevicata notturna. I due sciatori morti sarebbero stati spinti dalla violenza della slavina contro gli alberi. Il superstite, che ha dato l'allarme, è stato trasportato in ospedale.