C'è Sanremo, Mediaset cambia palinsesto

SANREMO, 4 FEB - Via C'è posta per te e la fiction Immaturi su Canale 5, niente Quinta colonna su Rete4, salta un turno '90 Special di Nicola Savino su Italia 1. Mediaset rivoluziona il palinsesto durante la settimana di Sanremo e punta sui grandi film. A un mese dalle elezioni del 4 marzo, restano in pista i talk show, da #Cartabianca a diMartedì a Piazzapulita e su La7 scende in campo anche Enrico Mentana con Bersaglio mobile, mentre Sky va dritta per la sua strada, con Masterchef e le serie cult. Scampato il pericolo Champions League (in calendario la settimana dopo), qualche insidia può arrivare dal calcio di serie A, con i match di vertice Fiorentina-Juventus e Napoli Lazio. La settimana si apre lunedì 5 febbraio con la sfida tra In punta di piedi, storia vera anticamorra al femminile, e l'Isola dei famosi su Canale 5. Su Italia 1 c'è Mission Impossible, su Rai2 Voyager e su Rai3 le inchieste di Presadiretta. Martedì 6 debutta il festival di Claudio Baglioni.