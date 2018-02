Cipro: presidente uscente in testa voto

NICOSIA, 4 FEB - Il presidente conservatore uscente di Cipro, Nicos Anastasiades, 71 anni, è in testa negli exit poll del ballottaggio delle elezioni presidenziali, tenutosi oggi, sul candidato indipendente d'opposizione, Stavros Malas. Per Anastasiades diventa quindi probabile la rielezione per un mandato di cinque anni.