Gb: inizia settimana di freddo record

LONDRA, 5 FEB - Cade la neve nel Regno Unito in questo lunedì annunciato dai meteorologi come l'inizio della settimana "più fredda dell'anno" per il Paese. Le temperature sono in effetti precipitate nella notte con minime che in Irlanda del Nord hanno già toccato i 6 gradi sottozero. Ma i disagi maggiori riguardano in queste ore l'Inghilterra meridionale, a causa di fitte nevicate registrate in particolare nel Kent, a sud della capitale, con conseguenti interruzioni stradali qua e là e pesanti rallentamenti del traffico anche lungo la strategica autostrada M20. L'allarme (per ora di colore giallo) diffuso dal Met Office resta intanto valido per l'intera settimana ed esteso a buona parte del Paese: inclusa Londra, su cui pende pure un'allerta neve.