Migranti:Renzi,Cav firmò accordi in 2003

ROMA, 5 FEB - "Berlusconi dice che i migranti in Italia sono una bomba sociale? Ma l'immigrazione dipende da due fattori: coi trattati di Dublino ogni Paese gestisce l'immigrazione da solo, ma quegli accordi che ora Berlusconi contesta li ha firmati lui nel 2003. E se in Italia arrivano i migranti è perché qualcuno ha fatto la guerra in Libia e il presidente del Consiglio era Berlusconi". Lo dice il segretario del Pd Matteo Renzi nel corso del videoforum di Repubblica.