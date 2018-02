Powell giura, sistema finanza più forte

NEW YORK, 5 FEB - Jerome Powell ha giurato, divenendo ufficialmente il presidente della Fed. ''Sono onorato per questa opportunità'' dice Powell in un video pubblicato sul sito della Fed. ''Il sistema finanziario è più forte e resistente'' dice Powell, precisando che la Fed ''resta vigile'' e ''pronta a rispondere''. ''Oggi la disoccupazione è bassa, l'economia sta crescendo e l'inflazione è bassa. Con le nostre decisioni sosterremo la crescita, l'occupazione e i prezzi''.