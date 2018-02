Meloni, mia Italia non spara a innocenti

ROMA, 5 FEB - "Non condivido niente, non è la mia Italia quella che spara agli innocenti, così si fa l'esatto contrario di quello che si vuole, penso che sia legittimo dire che l'immigrazione incontrollata va regolata e c'è un problema tra l'immigrazione incontrollata e il problema sicurezza. Ma le Istituzioni non possono fare le omertose sui reati degli immigrati". Lo dice Giorgia Meloni, leader Fdi, su la 7 a Tagadà.