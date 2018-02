Big e i giovani in gara per seconda sera

SANREMO, 6 FEB - Saranno 10 i Big che si esibiranno il 7 febbraio nella seconda serata del festival di Sanremo. La Rai ha reso noti i nomi, in ordine alfabetico. Ci saranno: Annalisa, Red Canzian, Decibel, Diodato e Roy Paci, Elio e Le Storie Tese, Ermal Meta e Fabrizio Moro, Ron, Vanoni-Pacifico-Bungaro, Le Vibrazioni, Nina Zilli. Tra i giovani, sempre in ordine alfabetico, debutteranno in gara Lorenzo Baglioni, Alice Caioli, Giulia Casieri, Mirkoeilcane. Per gli ospiti Il Volo insieme a Claudio Baglioni tributeranno un omaggio a Sergio Endrigo con il brano Canzone per te e sempre insieme al direttore artistico La vita è adesso. Sul palco dell'Ariston anche Biagio Antonacci che con Baglioni canterà Mille giorni di te e di me. Sting e Shaggy si esibiranno nel nuovo brano Don't Make Me Wait, poi il cantautore britannico ha in programma Muoio per te di Zucchero. All'Ariston arriva anche il volto di Rai3 Franca Leosini. Ospiti anche il Mago Forest e Pippo Baudo, a 50 anni dal suo primo festival