Salah non comparirà più al processo

BRUXELLES, 6 FEB - "Salah Abdeslam ha informato il Tribunale che non vuole comparire all'udienza di giovedì 8 febbraio": lo rende noto il presidente del Tribunale di Bruxelles Luc Hennart. Unico terrorista sopravvissuto degli attentati di Parigi e sotto processo in Belgio per la sparatoria di Forest, il quartiere di Bruxelles dove si era barricato, Salah aveva già rifiutato di rispondere alle domande della prima udienza di ieri.