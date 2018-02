Bomba a mano in parco pubblico a Firenze

FIRENZE, 6 FEB - Una bomba a mano è stata trovata questo pomeriggio su una staccionata che delimita dei giardini pubblici in via Rocca Tedalda, a Firenze. Sul posto sono intervenuti gli artificieri della polizia. La zona è stata isolata e l'ordigno è stato messo in sicurezza e sequestrato. Indagini sono in corso per stabilirne la provenienza e risalire agli autori del gesto. A dare l'allarme sono stati alcuni operai che effettuavano dei lavori nella zona.