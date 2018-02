Leosini, io guest star all'Ariston

SANREMO, 6 FEB - "Difficilmente accetto gli inviti ad andare in tv: non è superbia, è una scelta di rigore per il tipo di lavoro che faccio. Ma il festival è uno spettacolo nazionale e sovranazionale, è un evento che fa parte della cultura del Paese, dell'humus di una terra musicale anche sul piano geografico, per me è stato un privilegio accettare". Osannata dal web, guest star al cinema nella commedia Come un gatto in tangenziale, Franca Leosini è pronta a debuttare sul palco di Sanremo, dove sarà protagonista di una gag con Claudio Baglioni. Un'esibizione, ovviamente, top secret: "Io speriamo che me la cavo", chiosa con una battuta. Sarà un evento nell'evento, vederla fuori dello studio di Storie maledette, il programma di Rai3, che riparte l'11 marzo: "Lo ammetto - racconta -, la tv, la fiction e il cinema mi corteggiano. Ma non partecipo mai ai talk show, con tutto il rispetto per i colleghi che fanno un lavoro meraviglioso, faticoso, spesso quotidiano. E sono così cari da accettare i miei no".