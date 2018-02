Fiorello, torno su Rai1? Vediamo stasera

SANREMO, 6 FEB - "Era da tanto che non mi prendevo un bagno di adrenalina così. Mi mancava questa ansia... Ma questo non significa che tornerò su Rai1. Me lo chiede Orfeo, ci prova. Dipende da come andrà stasera, allora se ne può parlare". Fiorello, in sala stampa al teatro Ariston a Sanremo, non esclude la possibilità di tornare in tv. "Se il festival non va bene, ho chiuso: continuo a fare live e radio. Se va male vi saluto tutti", dice ridendo. Poi sottolinea: "Ma sapete come siamo noi artisti... tra due mesi cambiamo idea. Siamo peggio dei politici". Poi un ricordo dei festival passati, che lo hanno visto protagonista: "Nel '95 ero Fedez, Ferragni e Belen tutti messi insieme, da solo. Mi davano non solo vincitore del '95 ma anche del '96. Arrivai 5/o. E Pippo Baudo mi disse - e Fiorello imita il conduttore -: sei entrato papa, sei uscito cardinale. E' stata la mia prima sconfitta eclatante. Poi ho fatto un paio di ospitate".