M5s, caso rimborsopoli è una bufala

ROMA, 7 FEB - "Le informazioni pubblicate da Repubblica sono false e mistificatorie". E' quanto si legge in una nota di Efdd, gruppo che riunisce M5s e Ukip al Parlamento europeo. "Un fatto non trascurabile per comprendere l'ennesimo articolo bufala di Repubblica - incalza il gruppo - è la candidatura del condirettore del giornale con il Pd". "Nessuna irregolarità nelle missioni in Italia di Belotti", spiegano, infatti "La Repubblica" non mostra alcun documento in supporto a quanto sostiene".