Fasulo, Meta e Moro restano in gara

SANREMO, 7 FEB - Resta in gara a Sanremo il brano 'Non mi avete fatto niente' di Ermal Meta e Fabrizio Moro: "Non si tratta di un plagio, l'autore è lo stesso e il regolamento prevede la possibilità di campionare o usare stralci di altri autori, per un totale non superiore al 30%. Quindi la canzone ha i requisiti di un brano nuovo a tutti gli effetti". Lo annuncia il vicedirettore di Rai1, Claudio Fasulo, chiudendo così il caso scoppiato intorno al brano che richiama nel ritornello una canzone presentata a Sanremo Giovani nel 2016.