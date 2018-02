Ragazza uccisa, coltellate dopo rifiuto

MILANO, 7 FEB - Uccisa a coltellate dall'uomo che aveva appena respinto. Ci sarebbe un rifiuto dietro l'omicidio di Jessica Valentina Faoro, la 19enne morta in un appartamento di via Brioschi, a Milano. Secondo una prima ricostruzione della polizia, la ragazza è stata aggredita dal 39enne Alessandro Garlaschi, che la stava ospitando nel suo appartamento, dopo un tentativo di approccio. L'uomo avrebbe atteso l'uscita della moglie da casa per approcciare la giovane. Il 39enne, in stato di choc, è ancora nell'appartamento insieme con la polizia. "Ci sono persone con cui perdi tempo e altre con cui perdi il senso del tempo. È solo una questione di scelte". E' uno degli ultimi post scritti su Facebook dalla giovane. "Un giorno senza sorriso è un giorno perso", recita un altro post della ragazza, lunghi capelli biondi e un fisico minuto. In alcune foto sul social compare con quello che sembra essere il suo ragazzo. I post più numerosi sono dedicati dalla giovane, che dichiara di lavorare per Foot Locker, ai cani.