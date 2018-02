May,Londra più sicura con Boris che Khan

LONDRA, 7 FEB - Botta e risposta sull'incremento della criminalità in Gran Bretagna nel Question Time di oggi ai Comuni fra l'opposizione laburista di Jeremy Corbyn e il governo conservatore di Theresa May. Attaccata per il peggioramento dei dati sulla sicurezza e i tagli di bilancio alle forze dell'ordine denunciati da esponenti della stessa polizia, May ha replicato facendo l'esempio di Londra, dove si registra in particolare un'impennata di accoltellamenti e delitti all'arma bianca: "Quando a Londra c'era un sindaco conservatore (Boris Johnson) questi crimini erano in calo, ora che c'è un sindaco del Labour (Sadiq Khan) sono in aumento", si è giustificata. Corbyn ha continuato tuttavia a incalzarla sull'argomento, denunciando la politica di tagli dei governi Tory a livello nazionale sulla sicurezza, oltre che su sanità e welfare, e notando come i reati siano in aumento in tutto il Paese: "Dopo 7 anni di tagli il premier non può negare che il suo governo continua a tagliare fondi a polizia, servizi rendendoci meno sicuri".