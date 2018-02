Meta-Moro restano? Ulteriori valutazioni

SANREMO, 7 FEB - Non è ancora definito il destino della canzone 'Non mi avete fatto niente' con cui Ermal Meta e Fabrizio Moro sono in gara a Sanremo. Pur avendo assicurato, in un primo momento, che il pezzo - che richiama nel ritornello una canzone presentata a Sanremo Giovani nel 2016 - "ha i requisiti di un brano nuovo a tutti gli effetti", dopo i rilievi emersi nel corso della conferenza stampa il vicedirettore di Rai1 Claudio Fasulo precisa che "in base agli elementi emersi, saranno fatte con l'ufficio legale della Rai ulteriori valutazioni". Sotto la lente, in particolare, ci sarebbero almeno un paio di occasioni in cui Ambra Calvani e Gabriele De Pascali avrebbero proposto in pubblico il brano 'Silenzio', presentato a Sanremo Giovani due anni fa e firmato da Andrea Febo, coautore del pezzo di Meta e Moro.