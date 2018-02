Prima mondiale in Italia memoir Smith

MILANO, 7 FEB - Uscirà in anteprima mondiale in Italia il 10 maggio il memoir di Wilbur Smith 'Leopard Rock. L'avventura della mia vita'. Lo annuncia HarperCollins Italia, che ha acquisito da Bonnier Zaffre i diritti per la pubblicazione e che alcuni mesi fa aveva acquisito i diritti italiani per otto nuovi romanzi di Wilbur Smith, il primo dei quali è previsto nell'autunno del 2018. "Scrivo libri da oltre cinquant'anni. Sono stato abbastanza fortunato da evitare le grandi guerre e non esserne colpito, ma al tempo stesso - afferma Wilbur Smith, nato nel 1922 nella Rhodesia del Nord, l'attuale Zambia - sono cresciuto tra gli eroi che vi hanno partecipato e ho imparato dal loro esempio. Nella mia vita ho avuto molto spesso fortuna. Ho fatto cose che al momento sembravano spaventose, addirittura disastrose, ma da queste esperienze è nata una nuova storia o una conoscenza più approfondita degli esseri umani e la capacità di esprimermi meglio sulla pagina, di scrivere libri che la gente ama leggere".