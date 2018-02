Meloni, su no inciuci Cav e Lega chiari

(ANSA) ROMA, 8 FEB - "Io non temo nulla ma non capisco: Berlusconi dice che non ci saranno voti di FI per fare un governo col Pd. Salvini dice che non ci sono voti della Lega per fare un governo con il M5s. Curiosamente alla manifestazione del 18 febbraio loro dicono no. A me non torna, perché se siamo tutti contro l'inciucio dicono no? E' mancanza di chiarezza". Così Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia a Coffee Break su la7. Se qualcuno di FdI tradisse questo concetto "lo farei fuori a calcioni", ha aggiunto. E ancora. "Mi fido di tutti e di nessuno".