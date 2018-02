Istat: 2017 più stranieri ultimi 5 anni

ROMA, 8 FEB - Aumentano gli stranieri in Italia secondo gli Indicatori demografici dell'Istat: il 2017 ha segnato "il più elevato numero d'ingressi dell'ultimo quinquennio", pari a 337mila persone (+12%). Se aumentano le immigrazioni diminuiscono le emigrazioni, 153mila (-2,6% ). Secondo gli indicatori Istat inoltre il paese risulta sempre più vecchio. La popolazione residente al 1 gennaio 2018 scende a 60 milioni 494mila, segnando una diminuzione di centomila persone (-1,6 per mille) rispetto all'anno precedente. Inoltre nel 2017 si é registrato un nuovo minimo storico per le nascite, che hanno toccato il picco del -2% rispetto al 2016 con solo 464mila nuovi nati. I decessi sono stati invece 647mila, 31mila in più del 2016 (+5,1%). Il saldo naturale della popolazione nel 2017 è dunque negativo (-183mila) e registra un nuovo minimo storico.