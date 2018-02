Mediobanca: utile 6 mesi +14%

MILANO, 9 FEB - Mediobanca registra nel semestre a fine dicembre, il primo dell'esercizio 2017-2018 della banca, un utile netto 'record' per l'istituto e a 476 milioni, in crescita del 14% dall'anno precedente. Record anche per i ricavi, in crescita del 9% a 1.170 milioni, e per il risultato operativo in aumento del 23% a 523 milioni. Lo annuncia una nota. Il payout ratio, la quota di utili che andrà agli azionisti come dividendo, viene rivisto dal 40 al 40-50%. Spiega Mediobanca di aver ricevuto dalla Banca centrale europea, ad esito del processo Srep per il 2018, la conferma dei requisiti patrimoniali assegnati lo scorso anno: il coefficiente cet1 minimo è pari al 7,625%. Alla fine del semestre Mediobanca segna un coefficiente cet1 al 14,3% proforma, includendo l'impatto del modello Airb sul segmento corporate, efficace dal 31 marzo di quest'anno. Senza i sistemi interni di risk management (Airb), recentemente validati, il cet1 è al 12,9% phased-in e al 12,9% fully phased.