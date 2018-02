Berlusconi, a Pd-M5S voto quasi sprecato

ROMA, 9 FEB - "Votare per il Pd o per il Movimento 5 Stelle è quasi come sprecare il voto". A dirlo il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi a Mattino 5, sottolineando che "non esiste alcuna possibilità di maggioranza diversa dal centrodestra". Altri scenari, aggiunge, si possono classificare come "periodi ipotetici del terzo tipo, dell'irrealtà".