Brunetta, verso soggetto unitario Lega

VENEZIA, 9 FEB - "L'alleanza con la Lega, in questi anni e in questa elezioni, è un momento di passaggio verso un soggetto unitario del centrodestra, che rappresenti la forza, la coerenza, di un rassemblement maggioritario nel Paese, al Nord come al Sud". Lo ha detto Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo ad una conferenza stampa organizzata a Venezia, insieme al sindaco del capoluogo veneto Luigi Brugnaro, per presentare i candidati del centrodestra. "Faccio una previsione - ha detto Brunetta - gli eletti nei collegi uninominali saranno per il centrodestra unito maggiori di quelli che arriveranno in Parlamento attraverso la quota proporzionale. Bene, saranno gli eletti della coalizione, e saranno una garanzia di coerenza rispetto al nostro percorso politico. Abbiamo intrapreso una strada per questa campagna elettorale - Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia e Noi con l'Italia - e dobbiamo andare avanti fino alla vittoria, e poi al governo del Paese".